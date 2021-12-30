يعود قائد تشلسي الإنجليزي السابق جون تيري الى النادي اللندني المتوج معه كلاعب بـ17 لقبا، بينها 5 في الدوري الممتاز وواحد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتسلم منصب استشاري في أكاديمية النادي.



وقال تيري على وسائل التواصل الاجتماعي: «يسعدني أن أعلن عودتي إلى منزلي وبأني قبلت دورا استشاريا في أكاديمية تشلسي أف سي».



وأضاف ابن الـ41 عاما: «بالإضافة إلى جلسات التدريب الميدانية، سأشارك في مناقشات التدريب وتوجيه لاعبي أكاديميتنا».



وسيركز قائد منتخب إنجلترا السابق الذي كان من دون وظيفة منذ أن ترك منصبه كمساعد لمدرب أستون فيلا في يوليو الماضي، على برنامج تطوير المواهب الشابة في تشلسي الذي قال في بيان على موقعه الرسمي «سيعمل أسطورة البلوز مع شباننا والطاقم التدريبي في برنامجنا لتطوير الشبان، وسينقل إلينا الخبرة الواسعة التي اكتسبها من مسيرته الكروية التي استمرت 20 عاما، وفترة عمله الأخيرة كمساعد مدرب في أستون فيلا».



وعلى الرغم من تورطه في حوادث مثيرة للجدل داخل وخارج الملعب خلال أيامه كلاعب، رأى مدير قسم تطوير الشباب في تشلسي نيل باث أن تيري سيكون «مرشدا رائعا» للشباب.



وقال إن تجربة جون في اللعبة، سواء كلاعب من الطراز العالمي أو مؤخرا كمساعد مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون قيمة جدا لجميع العاملين في المبنى»، في إشارة الى أكاديمية النادي.



وأضاف: «سيكون مرشدا رائعا للاعبينا وقيمة مضافة رائعة لجهازنا التدريبي. نتطلع بفارغ الصبر لكي يبدأ عمله».