حسين: ضرورة عدم مرور حوادث الاعتداء على الأطباء دون مساءلة قانونية للمعتدين



عبدالكريم العبدالله

استنكرت الجمعية الطبية الكويتية حادثتي الاعتداء على اطباء في مقار عملهم، الاولى تمثلت في الاعتداء على طبيب في مركز ام الهيمان الصحي، والثانية على طبيبين في مستشفى مبارك الكبير .

وقال رئيس لجنة الشكاوى في الجمعية الطبية د.ميثم حسين إن الجمعية الطبية اطمأنت على وضع وصحة الأطباء، وقامت بتوكيل محامي الجمعية للدفاع عنهم.

وعبر د.حسين عن آسفه لما يتعرض له عدد من الأطباء في الآونة الأخيرة من حوادث اعتداء متكررة، مؤكدا أن الجمعية لن تسمح بهذه الاعتداءات، وستدافع عن الأطباء وتحميهم عبر القانون، مشدداً على ضرورة عدم مرور حوادث الاعتداءات على الأطباء دون مساءلة قانونية للمعتدين.