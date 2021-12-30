استقبلت هيئة الإدارة والقوى البشرية بالتعاون مع هيئة التعليم العسكري ممثلا بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد، دفعة المتطوعين ضباط الصف رقم 94 ودفعة المتطوعين الأفراد رقم 93، وذلك بعد أن أتم المتطوعون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحافهم بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد.



وكان في استقبال المتطوعين من الدفعتين لحظة دخولهم، ضباط وضباط صف وأفراد هيئة الإدارة والقوى البشرية ومعهد تدريب ضباط الصف والأفراد، والذين قاموا بدورهم في تنظيم عملية الدخول، وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتحاقهم، كما اتخذ المعهد كل الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتطوعين من إعداد برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية لتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز هذه الدورة للانخراط بمختلف وحدات الجيش الكويتي.