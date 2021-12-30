عادل الشنان



أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن إطلاق خدمة إصدار شهادات لمن يهمه الأمر إلكترونيا وحصريا في تطبيق (سهل) للخدمات الحكومية.



وأكد الرويح في تصريح صحافي عن إقبال واسع على خدمات المؤسسة الإلكترونية عبر «سهل» والأنظمة الإلكترونية، الأمر الذي سهل من إصدار شهادات المواطنين وإجراء المعاملات بشكل اسرع.



وذكر أن الخدمات الإلكترونية ساهمت بتخفيف العناء على المواطنين، لاسيما أن إضافة خدمة إصدار الشهادات ستوفر عناء اكثر من 70 ألف مواطن سنويا ودون الحاجة لزيارة المؤسسة أو الفروع التابعة لها.



وقال إن إجمالي عدد الشهادات الورقية التي تم إصدارها خلال العام 2021 بلغت ما يقارب من 70 ألف شهادة، لافتا إلى أن الكثير من المعاملات ومنها إصدار الشهادات تحتاج دقيقة واحدة فقط للإصدار والاستلام إلكترونيا، مستطردا أن هذا التحول يهدف لتحقيق الأهداف التطويرية الرامية إلى الاستغناء عن الأوراق في المعاملات الحكومية والتحول الرقمي بشكل كامل.



وبين الرويح أن المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية يمكنهم الاستفادة من خدمات إلكترونية أخرى عبر «سهل» أو أنظمة المؤسسة ومنها خدمات «فتح طلب إسكاني - طلب إيصال تيار كهربائي - طلب توثيق قسائم بالرهن - طلب فروقات بدل الإيجار - طلب توثيق قسائم مع سداد- طلب توثيق بيوت مع سداد - طلب إعادة قيد ملف إسكاني ملغي».