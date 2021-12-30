القاهرة. ناهد إمام

أعلن معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية فوز الباحثة الكويتية فضة نايف فيصل الدويش بالمركز الأول لجائزة الشباب العربي 2021 عن دراستها بعنوان «مستقبل مؤسسات العمل العربي المشترك»، والتي تم الإعلان عنها في شهر يونيو 2021 بالمناصفة مع الباحث المصري جلال زناتی جلال.



جائزة الشباب العربي هي جائزة دورية يقوم بتنظيمها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية حيث تم إنشاء هذا المعهد بقرار من مجلس جامعة الدول العربية 1952.



و يتم تحديد المواضيع التي يجب على الباحث الكتابة بإحداها وهذا العام كان موضوع الجائزة هو (الوطن العربي وقضايا المستقبل... نحو رؤى استشرافية شابة).