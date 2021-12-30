أكدت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة متزامنا مع منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية أحيانا مع تساقط الأمطار المتفرقة وانخفاض ملحوظ في الرؤية الافقية بسبب الضباب.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لـ "كونا" إن هذا المنخفض سيضعف تدريجيا مع نهاية اليوم الخميس وتقل معه فرص هطول الأمطار وسيعاود تأثيره بشكل أكبر اعتبارا من مساء يوم بعد غد السبت لتعود الحالة المطرية بصورة أشد وتستمر حتى فجر يوم الاثنين.

وبين القراوي أن الطقس المتوقع لنهار اليوم مائل للبرودة وغائم جزئيا الى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتتراوح سرعتها ما بين 08 و40 كيلومترا في الساعة مع استمرار فرص الأمطار وانخفاض الرؤية الافقية بسبب الضباب وتستمر هذه الحالة ليلا مع تكون رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و35 كيلومترا في الساعة.

واشار الى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تبلغ ما بين 15 و18 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و5 أقدام فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 10 و13 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأضاف أن الطقس المتوقع لنهار يوم غد الجمعة مائل للبرودة وغائم جزئيا والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة وتستمر هذه الحالة ليلا وسرعتها تتراوح ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة.



وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 17 و19 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 08 و10 درجات مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.



وتوقع أن يكون طقس نهار يوم السبت مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة وتستمر حالة البرودة ليلا مع تكون رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط على فترات بسرعة تتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب.



وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية.