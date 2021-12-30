أسامة ابو السعود

هنأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مؤسس ورئيس «شركة صخر» محمد الشارخ لحصوله على جائزة «الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام» لعام 2021 وذلك في حفل تم خلاله تكريم الفائزين بفروع الجائزة لعامي 2020 و2021، حيث أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وبهذه المناسبة نقل الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري تهنئة أمين عام المجلس كامل العبدالجليل وكل العاملين في الأمانة العامة لمحمد الشارخ.



وقال د.الأنصاري: تلقينا في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قياديين وعاملين بسرور وفرح خبر تكريم محمد الشارخ الذي يعد حدثا مستحقا ونتاج جهوده الطويلة من العمل الدؤوب في مجال العلوم التكنولوجية وخدمة القضايا العربية والإسلامية من خلال هذا الحقل العلمي الحديث، وقيامه بإنتاج أول برنامج حاسوبي للقرآن الكريم وكتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية، وتحديث أرشيف المعلومات الإسلامية الذي يضم بالإضافة للقرآن الكريم، موسوعة الحديث الشريف، وموسوعة الفقه الإسلامي، وبرامج، وقواعد معلومات إسلامية أخرى.



ويضاف إلى ذلك جهوده في تعريب وإنتاج برامج الحاسوب منذ عام 1982، ومعجم إلكتروني معاصر للغة العربية، وبرنامج المصحح اللغوي، والنطق الآلي بالعربية الفصحى، والترجمة الآلية، وتطوير نظام إبصار للمكفوفين.



وتطويره العديد من البرامج الثقافية، والتعليمية للناشئين، والخاصة بالثقافة الإسلامية، واللغة العربية، وإنشاء مراكز للتدريب والبرمجة منذ ثمانينيات القرن الماضي.



وأضاف د.الأنصاري: للشارخ دور ثقافي بارز أيضا من خلال أرشفته المجلات العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر بما يزيد على مليوني صفحة وإتاحتها للجميع، إذ يعد من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الساحة الإسلامية والثقافة العربية بالعديد من الأعمال التي تميزت بالإجادة والأصالة، وكان له دور بارز في دعم وغرس روح البحث والتجديد والابتكار لحفظ التراث الإسلامي.



جدير بالذكر أن الشارخ كان قد أهدى مكتبته الثرية والتي ناهز عددها الـ 7 آلاف كتاب لتكون من ضمن مكونات مكتبة الكويت الوطنية.