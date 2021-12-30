«البترول الوطنية»: لجنة الدعوم ثبتت باقي أسعار المحروقات المختلفة كما هي

أحمد مغربي

أعلنت شركة البترول الوطنية أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التابعة لوزارة المالية، قد قررت تعديل سعر ليتر البنزين (ألترا/98 اوكتين) ليصبح 200 فلس، بدلا من 180 فلسا، وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2022، أي أن الزيادة الجديدة 20 فلسا لليتر.



وقالت الشركة إن لجنة الدعوم قررت تثبيت أسعار الوقود المختلفة، وذلك كما يلي:



٭ ممتاز/91 أوكتين بسعر ليتر 85 فلسا.



٭ خصوصي/ 95 أوكتين بسعر ليتر 105 فلوس.



٭ ديزل بسعر ليتر 115 فلسا.



٭ كيروسين بسعر ليتر 115 فلسا.