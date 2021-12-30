أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن إضافة خدمة إلكترونية جديدة من قبل بنك الائتمان الكويتي عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية ‫(سهل) وهي (دفع أقساط القروض) إذ يمكن للمواطنين تسديد أقساط القروض الخاصة ببنك الائتمان الكويتي بمختلف أنواعها ‫سواء كان قرض اجتماعي أو ‫عقاري مباشرة عبر ‫تطبيق «سهل».



وأوضح كاظم أن الجهات المشاركة في المرحلة الأولى من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) آخذه بالعمل وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا عبدالله الفارس في العمل على تقديم المزيد من الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر التطبيق، وذلك من اجل تعزيز قدرة المستخدمين للوصول للخدمات الحكومية مباشرة عبر التطبيق الحكومي وتنفيذ معاملاتهم الحكومية إلكترونيا.