يعود قائد تشلسي الإنكليزي السابق جون تيري الى النادي اللندني المتوج معه كلاعب بـ17 لقباً، بينها خمسة في الدوري الممتاز وواحد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لاستلام منصب استشاري في أكاديمية النادي.



وقال تيري على وسائل التواصل الاجتماعي "يسعدني أن أعلن عودتي الى منزلي وبأني قبلت دوراً استشارياً في أكاديمية تشلسي أف سي".



وأضاف ابن الـ41 عاماً "بالإضافة الى جلسات التدريب الميدانية، سأشارك في مناقشات التدريب وتوجيه لاعبي أكاديميتنا".



وسيركز قائد منتخب إنكلترا السابق الذي كان من دون وظيفة منذ أن ترك منصبه كمساعد لمدرب أستون فيلا في تموز/يوليو الماضي، على برنامج تطوير المواهب الشابة في تشلسي الذي قال في بيان على موقعه الرسمي "سيعمل أسطورة الـ+بلوز+ مع شباننا والطاقم التدريبي في برنامجنا لتطوير الشبان، وسينقل الينا الخبرة الواسعة التي اكتسبها من مسيرته الكروية التي استمرت 20 عاماً، وفترة عمله الأخيرة كمساعد مدرب في أستون فيلا".



على الرغم من تورطه في حوادث مثيرة للجدل داخل وخارج الملعب خلال أيامه كلاعب، رأى مدير قسم تطوير الشباب في تشلسي نيل باث أن تيري سيكون "مرشداً رائعاً" للشباب.



وقال باث "إن تجربة جون في اللعبة، إن كلاعب من الطراز العالمي أو مؤخراً كمساعد مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز، ستكون قَيّمة جداً لجميع العاملين في المبنى"، في إشارة الى أكاديمية النادي.



وأضاف "سيكون مرشداً رائعاً للاعبينا وقيمة مضافة رائعة لجهازنا التدريبي. نتطلع بفارق الصبر لكي يبدأ عمله".