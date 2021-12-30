أكمل باحثون صينيون التجربة السريرية الأولى من نوعها في الصين على الإنسان، باستخدام روبوت جراحي بالمنظار أحادي الذراع، وذلك وفقاً لمستشفى الصداقة في بكين التابع لجامعة العاصمة الطبية.



وبناءً على عدد كبير من التجارب السابقة على الحيوانات، استخدمت فرق البحث من مستشفى الصداقة في بكين، والمستشفى الأول بجامعة لانتشو، روبوتاً جراحياً تم تطويره محلياً لإجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار من منفذ واحد.



وتُجرى جراحة المنظار أحادية المنفذ بشكل عام في التجويف الصدري أو البطني للمريض من خلال إحداث شق صغير واحد بطول ما بين 2 إلى 3 سنتيمترات على سطح الجسم.



وقال تشانغ تشونغ تاو، رئيس فريق البحث، الأستاذ في جامعة العاصمة الطبية، إن الروبوت الجراحي المُطور محلياً يستخدم تكنولوجيا فريدة تعمل عبر الذراع الروبوتية الواحدة التي تتميز بالمرونة وسهولة التشغيل، لافتاً إلى أن البراعة العالية للجهاز على شكل ثعبان، تسمح بالتحرك بحرية ضمن نطاق سبع درجات في مساحة محدودة.



وأشار تشانغ إلى أنه وبالمقارنة مع الجراحة التقليدية بالمنظار متعددة المنافذ، فإن الجراحة أحادية المنفذ تُوفر حلاً سريرياً واعداً بفضل شقها الأصغر، وتقليل تضرر الأنسجة، إلى جانب تقليل وقت تحديد الموقع، وتوفير مساحة أكبر لتحديد الموقع للنظام الروبوتي.



وساعد الروبوت الجراحي المطور محلياً في السابق الخبراء السريريين في العديد من العمليات الجراحية الصعبة، بما في ذلك جراحة المسالك البولية، والجراحة العامة، وجراحة الصدر، وجراحة أمراض النساء، ما خلق قيمة سريرية حيوية.