أثار تمثال جديد لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو جدلا في ولاية جوا الهندية، حيث اعترض السكان المحليون على تكريم لاعب كرة القدم البرتغالي بدلا من لاعب من الهند.



وقال مايكل لوبو وهو وزير في حكومة ولاية جوا، في تغريدة إن نصب التمثال من المفترض أن يروج لكرة القدم كرياضة، ويلهم الشباب على لعبها.



وذكرت وكالة أنباء الهند الأسيوية (ايانس) أنه في اليوم التالي على إزاحة الستار عن التمثال البالغ زنته 400 كيلوجرام، تجمع المتظاهرون

رافعين لافتات سوداء في موقع التمثال.



ولم يكن المتظاهرون غاضبون من قرار تكريم لاعب أجنبي فحسب، ولكن أيضا من حقيقة أن الاختيار وقع على لاعب من البرتغال، وهو ما اعتبر إهانة بالوضع في الاعتبار أن البرتغال أدارت ولاية جوا كمستعمرة لقرون ولم تتركها سوى قبل 60 عاما.



وقال لوبو أيضا لوكالة أيانس الهندية إن المتظاهرين يكرهون ببساطة كرة القدم.



وفي حين أن الكريكت لايزال إلى حد بعيد الرياضة الأكثر شعبية في الهند بشكل عام، فإن كرة القدم تحظى بشعبية أكثر في بعض المناطق التي لم تستعمر من جانب بريطانيا مثل جوا.



ورغم أن تعداد الهند يبلغ أكثر من 3ر1 مليار، فإنها أسوأ في كرة القدم من الكثير من الدول الأصغر، بحسب ما قاله لوبو للوكالة.