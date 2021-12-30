يثير معرض "يهود الشرق" في معهد العالم العربي في باريس جدلا محموما ليس على صعيد المضمون بل على خلفية تعاون المؤسسة الفرنسية العريقة مع هيئة إسرائيلية لتنظيمه، في خطوة ندّدت بها مجموعة من المفكّرين العرب في عريضة بدعم من حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي اس".



وهذا المعرض الذي تبقى أبوابه مفتوحة حتى 13 آذار/مارس هو الثالث الذي يقيمه معهد العالم العربي حول تأثير الديانات التوحيدية الثلاث الكبرى في المنطقة العربية.



وليست جدواه هي محطّ جدل، إذ يعيب المنتقدون على المعهد تعاونه مع متحف إسرائيل في القدس.



فبالنسبة لهؤلاء المفكّرين والمسؤولين السياسيين العرب السابقين، ليس من المقبول التغاضي عن الطابع "الاستعماري" لهذا النظام الذي يمارس الفصل العنصري في حقّ الفلسطينيين.



وقد أطلقت عريضة في مطلع كانون الأول/ديسمبر بدعم من حركة "بي دي اس" الداعية إلى مقاطعة إسرائيل (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، جامعة توقيع نحو 250 مفكّرا وشخصية بارزة. وأكّد الموقّعون عليها أن معهد العالم العربي "يخلّ بواجبه الفكري مع اعتماد هذه المقاربة التطبيعية، وهو أحد أسوأ أشكل السبل الجبرية واللاأخلاقية لتسخير الفنّ كأداة سياسية لشرعنة الاستعمار والقمع".

