ذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية أن ألفا بت Alphabet وهي الشركة الأم لجوجل Google تتجه لإنهاء العام الحالي مُحققًة أفضل أداء استثماري لسهم الشركة منذ عام 2009، وقد أثبتت إلى حد بعيد أنها أفضل أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً لعام 2021.



وأوضحت المنصة أن سهم ألفابت ارتفع بنحو 68% في عام 2021 قبل نهاية العام بأيام قليلة.



وبالنظر إلى أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، سنجد أن سهم شركة ميكروسوفت Microsoft قد سجل صعودا بنحو 51%، وسهم شركة آبل Apple صعد بنحو 33%، وسهم فيسبوك Facebook صعد بنحو 23%، بينما صعد سهم أمازون Amazon بنحو 5%.



وشهد سهم شركة Tesla صعودا بنحو 51% في عام 2021.