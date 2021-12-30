بدأ خط جديد للسكك الحديد عالي السرعة، يربط مدينة آنتشينغ بمقاطعة آنهوي بشرقي الصين، مع مدينة جيوجيانغ بمقاطعة جيانغشي بشرقي الصين، بدأ التشغيل .



وقالت شركة مجموعة شانغهاي التابعة لسكك حديد الصين، إن الخط الذي يبلغ طوله 176 كم، يتوقف في 7 محطات على الخط المذكور، سيُقصّر زمن السفر بين مدينة خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي بشرقي الصين، مع مدينة نانتشانغ، حاضرة مقاطعة جيانغشي إلى ساعتين و22 دقيقة.



وتم تصميم خط سكة حديد آنتشينغ-جيوجيانغ فائق السرعة لتسير عليه القطارات بسرعة 350 كم/سا، ويرتبط مع خط سكة حديد بكين-هونغ كونغ الرئيسي.



وستسير خمسة أزواج من القطارات في اليوم الأول من تشغيل السكك الحديد، بينما سيرتفع العدد إلى 24 زوجاً من القطارات يومياً، اعتباراً من 10 يناير من العام 2022.



وقالت الشركة إن الخط الجديد الذي يمر عبر مناطق مكتظة بالسكان وذات موارد سياحية وفيرة سيُسهّل إلى حد كبير السفر وحركة الناس على طول الخط