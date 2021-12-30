تحركت مدينة ستراسبورج الفرنسية لمنع أعمال الشغب في ليلة عيد الميلاد مثل تلك التي حدثت في الأعوام الماضية من خلال نشر أعداد أكبر من قوات الأمن وفرض قيود صارمة.



وستتم تعبئة العديد من عناصر الشرطة ورجال الإطفاء في ستراسبورج عاصمة منطقة الألزاس والمنطقة المحيطة، حسبما أعلنت المنطقة.



وقد تم فرض حظر على بيع واستخدام الألعاب النارية في جميع أنحاء منطقة الراين السفلي، التي تضم ستراسبورج.



بالإضافة إلى ذلك، تم حظر بيع واستهلاك الكحول في الأماكن العامة من ليلة عيد الميلاد وحتى صباح يوم العام الجديد. كما تم منع الشباب أقل من 16 عاما من الخروج خلال هذه الفترة.



وتستهدف هذه الإجراءات وضع حد لأعمال الشغب والحوادث وخطر انتشار فيروس كورونا.



وفرضت السلطات قيودا على المواطنين في منطقة الألزاس منذ العام الماضي في أعقاب أعمال الشغب الضخمة في ليلة عيد الميلاد عام .2019 ففي ذلك الوقت، أحرق مثيرو الشغب أكثر من 200 سيارة في ستراسبورج، كما تعرض رجال الإطفاء لهجمات بألعاب نارية وصواريخ، حسبما أفادت سلطات المنطقة.