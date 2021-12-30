هدمت الجرافات الإسرائيلية، منزلا فلسطينيا في بلدة جبل المكبر، بمدينة القدس ، وسرعان ما اندلعت مواجهات في محيط المكان، أسفرت عن عدد من الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة وانتشرت في محيط منزل مواطن فلسطيني، قبل أن تشرع جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي في هدم المنزل.



وأوضحت أن عددا من الشبان أصيبوا بالرصاص المعدني وبحالات الاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت أثناء تنفيذ عملية الهدم.



وكان وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، قال يوم 30 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، إن إسرائيل هدمت منذ بداية العام الجاري أكثر من 139 مبنى في مدينة القدس.