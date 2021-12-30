كشف استطلاع للرأي أن يومي الجمعة والسبت من أفضل أيام الأسبوع لدى الألمان.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 28% من الألمان يفضلون يوم السبت، بينما يفضل 24 آخرين يوم الجمعة.



في المقابل، اختار 8% فقط من الألمان يوم الأحد كيومهم المفضل في الأسبوع.



ويفضل 4% من الألمان كل من يومي الأربعاء والخميس، بينما كان يوما الاثنين والثلاثاء الأفضل بالنسبة لـ1% فقط من الألمان.



ومن ناحية أخرى، ذكر 25% من الألمان أن كافة أيام الأسبوع بالنسبة لهم سواء، بينما لم تدل النسبة المتبقية ببيانات.



شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 6 حتى 8 كانون أول/ديسمبر الجاري، 2114 ألمانيا فوق 18 عاما.