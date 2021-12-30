أقرت المكسيك لقاح كوفيد19- الذي طورته كوبا لتكون بذلك الدولة الرابعة في أمريكا اللاتينية التي تقوم بهذه الخطوة.



وأعلنت السلطات أنها منحت الموافقة الطارئة للقاح "عبدالله" الذي لم تقره رسميا بعد منظمة الصحة العالمية.



وقالت السلطات المكسيكية إن اللقاح يفي بشروط الجودة والسلامة والكفاءة.



وأقرت كوبا لقاح عبد الله في تموز/يوليو وكان أول لقاح ضد فيروس كورونا يتم تطويره في المنطقة.



وطورت كوبا لقاحين آخرين لم تقرهما بعد منظمة الصحة العالمية: سوبيرانا 02 وسوبيرانا بلس.



وبحسب الأرقام الرسمية، هناك نحو 86 % من الكوبيين ملقحين بالكامل بلقاحات كوبية.



وجرى إقرار "سوبيرانا 02 " في إيران وأُجيز "عبدالله" في فيتنام وفنزويلا ونيكاراجوا بين دول أخرى.



ويعد "عبدالله" اللقاح العاشر الذي يتم إقراره في المكسيك.