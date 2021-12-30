خففت إيطاليا قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا وفرضت شرط التطعيم ضد كورونا للمشاركة في معظم الأنشطة، في محاولة للإبقاء على تقديم الخدمات الأساسية، بالرغم من تسجيل عدد قياسي من الحالات لأيام متتالية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لحكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي أنه تم رفع شروط الحجر الصحي تماما بالنسبة للمخالطين لمصابي كورونا في حالة حصولهم على التطعيم بالكامل والجرعة المعززة.



وأضاف البيان أنه سوف يتم أيضا تقليص فترة الحجر الصحي إلى خمسة أيام، بدلا من سبعة أيام، للأشخاص الذين مر على تلقيهم آخر جرعة من اللقاح أكثر من 120 يوما .



وسوف يبقى لزاما على الأشخاص غير الحاصلين على اللقاحات الخضوع للعزل لمدة 10 أيام.



ووافقت الحكومة أيضا على تمديد ما يعرف باسم "جواز كوفيد السوبر" من 10 كانون ثان/يناير - والذي يُمنح فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين تعافوا من كوفيد19- ليتمكنوا من المشاركة في معظم الأنشطة، بما في ذلك النقل المحلي وتناول الطعام في الأماكن المفتوحة بالمطاعم.