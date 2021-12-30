يبدو أن تجارة الألعاب النارية تزدهر في جمهورية التشيك بعد فرض حظر مؤقت على بيعها في ألمانيا.



وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية في مدينة زيلب البافارية، على الحدود بين ألمانيا وجمهورية التشيك "نلاحظ زيادة كبيرة هذا العام مقارنة بعام 2020".



وقال المتحدث باسم مفتشية الشرطة الاتحادية في زيلب إنه يتم ضبط ألعاب نارية بشكل يومي تقريبا.



ويوم الثلاثاء فقط تم ضبط شباب يحملون عدة كيلوجرامات من الألعاب النارية في المنطقة. وفي نفس اليوم، ضبطت عناصر الشرطة 30 كيلوجراما من الألعاب النارية المحظورة خلال ثلاث عمليات تفتيش في بلدة فورت إم فالد، حسبما أعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الأربعاء.



ووفقا للشرطة الاتحادية فإن هذه الألعاب النارية تكون غالبا مقلدة وفي بعض الأحيان خطيرة.



وفي ألمانيا، تم حظر الألعاب النارية قبل ليلة العام الجديد للعام الثاني على التوالي، أما في جمهورية التشيك، يتم بيع الالعاب النارية

طوال العام.