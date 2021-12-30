قال مكتب المدعي العام البوسني في بيان إن ممثل ادعاء في جرائم حرب البوسنة وجه الاتهام إلى تسعة من صرب البوسنة بقتل قرابة مئة من مسلمي البوسنة، منهم سبع عائلات بالكامل، في أوائل الحرب التي دارت رحاها في الفترة من 1992 إلى 1995.



وبعد 26 عاما على نهاية الحرب المدمرة بين الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك ومسلمي البوسنة، والتي قتل فيها قرابة مئة ألف شخص، لا تزال البوسنة تبحث عن المفقودين وتسعى لتطبيق العدالة على الجناة.



وفي الوقت ذاته، تشهد الدولة أسوأ أزمة سياسية في مرحلة ما بعد الحرب، مع تهديد زعماء صرب البوسنة بالانسحاب من المؤسسات الوطنية في البوسنة، بما في ذلك القوات المسلحة المشتركة، مما زاد المخاوف من نشوب صراع جديد.



ووُجهت اتهامات للرجال التسعة، وهم أعضاء وقادة عسكريون سابقون بجيش صرب البوسنة وقت الحرب، بقتل المدنيين المسلمين، ومنهم عشرات النساء والأطفال وكبار السن.



وقال مكتب المدعي العام إن سبع عائلات كانت بين من قتلوا في صيف 1992. وتم العثور على رفات 49 شخصا بينما لا يزال 47 في عداد المفقودين.



ويتيعن أن تؤكد محكمة الدولة في البوسنة الاتهامات قبل المضي قدما في نظر القضية.