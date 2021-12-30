ذكر كانو يونج، أحد كبار الباحثين بمعهد "أبحاث الاقتصاد والتنمية" التابع لشركة "البترول والكيماويات الصينية"(سينوبك)، في ندوة عقدت عبر الإنترنت أن استهلاك الهيدروجين في الصين سيرتفع إلى 120 مليون طن، بحلول عام 2060، مقارنة بـ33 مليون طن

حاليا. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الإنتاج الحالي يتكون من 64% من الفحم و21% من المنتجات الثانوية الصناعية و14%

من الغاز.



ومن المتوقع أن يكون "الهيدروجين الأخضر" منافسا للغاز المشتق، بحلول عام 2025، بسبب تكاليفه المنخفضة وارتفاع سعر الكربون.



وتشمل العقبات أمام التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضعف البنية التحتية لنقل الغاز من قواعد الطاقة المتجددة النائية وصعوبة إنتاج إمداد مستقر باستخدام طاقة رياح وطاقة شمسية على فترات متقطعة.