أعلنت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات اتفاقها على التعاون مع شركة وايمو لتكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات التابعة لشركة ألفابيت وهي الشركة الأم لشركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل لتصنيع سيارات كهربائية ذاتية القيادة بالكامل للعمل في خدمة "التاكسي الآلي" في الولايات المتحدة.



وقالت الشركتان في إعلان الشراكة إن إنتاج هذه السيارات جزء كبير من التزامهما "بإتاحة وسائل النقل المستدام على نطاق أوسع".



وقالت الشركتان في بيانات إن هذه السيارات التي تقدم خدمات النقل الذكي سيتم تصميمها وتطويرها في منشأة بالسويد تابعة لشركة زيكر للسيارات الكهربائية التابعة لمجموعة جيلي. وعندما سيتم تسليم السيارات إلى شركة وايمو في الولايات المتحدة سيتم تزويدها بتكنولوجيا القيادة الذاتية المعروفة باسم "وايمو درايفر".



ولم تكشف الشركتان عن الموعد المحدد لبدء استخدام هذه السيارات على الطرق. وفي رسالة عبر الإنترنت قال موقع وايمو إنه سيتم تقديم السيارات من خلال أسطول الشركة المعروف باسم "وايمو وان" خلال السنوات المقبلة.



وتقول وايمو إن أسطول سياراتها "الفان" المزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية قامت بعشرات الآلاف من الرحلات منذ أطلقت الشركة خدمة "التاكسي الالي" في مدينة شاندلر بولاية أريزونا الأمريكية قبل أكثر من عام.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها جيلي الصينية مع شركة تكنولوجيا كبرى لإنتاج سيارات متطورة. ففي كانون ثان/يناير الماضي تعاونت الشركة مع شركة محرك البحث على الإنترنت الصيني بايدو لإنتاج سيارات كهربائية ذكية.