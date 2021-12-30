تتوقع وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية في ألمانيا نشاطا صيفيا قويا العام المقبل.



وذكر الاتحاد الألماني للسفر بناء على مسح أجراه لأعضائه أن أكثر من نصف جميع الحجوزات الحالية يحل موعدها في أشهر الصيف

المقبلة.



ومع ذلك، تتوقع 10% فقط من الشركات السياحية أن تحقق مبيعات صيفية عند مستوى عام 2019، أي ما قبل أزمة كورونا، أو أعلى منه.



وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، تتوقع شركة من بين كل 20 شركة الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة مجددا، بينما تتوقع 43% من الشركات تحقيق ذلك في العام التالي، في حين تتوقع 37% من الشركات أنه سيتعين عليها الانتظار حتى عام 2024 لبلوغ مستويات ما قبل الأزمة.



وبحسب المسح، ترى 54% من الشركات أنه سيكون من الضروري أن توفر الحكومة المزيد من المساعدات المالية للقطاع للحماية من الإفلاس، خاصة في ظل عدم اليقين المحيط بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون". وقال رئيس الاتحاد، نوربرت فيبيش، في البيان: "ينبغي على الحكومة الألمانية الجديدة أن تقدم المساعدة اللازمة للقطاع في أسرع وقت ممكن، وتمددها إذا لزم الأمر".



وبحسب الاتحاد، يضم القطاع 10 آلاف وكالة سفر و 2500 منظم رحلات. وشاركت في المسح 550 شركة في منتصف كانون أول/ديسمبر الجاري.