أعربت حكومة نيوزيلندا عن شعورها "بخيبة أمل" بسبب إخفاق موسيقي دولي (دي جيه) في اتباع القواعد التي فرضتها البلاد بشأن فيروس كورونا، بعد ثبوت إصابته بمتحور أوميكرون.



وجاء الموسيقي "روبرت اثيردج" الملقب بـ "دايمنشن" من بريطانيا إلى نيوزيلندا لإحياء مهرجان ليلة رأس السنة الجديدة ولم يلتزم بالعزل الذاتي قبل أن يتلقى نتيجة اختبار الإصابة بالفيروس النهائية.



وزار "دايمنشن"، عدة أماكن في أوكلاند أكبر مدينة في نيوزيلندا ، ثم جاءت نتيجة اختبار الإصابة بكوفيد 19 إيجابية.



وقال وزير الاستجابة لكوفيد19- في نيوزيلندا، كريس هيبكنز لوسائل الإعلام اليوم إنه "من المخيب للآمال حقا " أن "دايمنشن" لم يتبع قواعد نيوزيلندا .



وأضاف هيبكنز: "فيما يتعلق بأوميكرون، فإنه ليس موجود هنا، ولا نريده هنا ، وتسامحنا في هذا الصدد منخفض للغاية " .



ومازال مسؤولو الصحة يعملون على تعقب مخالطي الموسيقي المصاب، وحذر هيبكنز النيوزيلنديين من ضرورة أخذ كوفيد - 19 على محمل الجد .



وقال هيبكنز " إن كوفيد - 19 لم ينته هنا بعد" .