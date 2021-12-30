يضع الأردني نادر عبد الرحيم المرشد كل يوم طبقا ضخما مليئا باللحم في سيارته وينطلق بها لأماكن مختلفة في الأردن لإطعام الكلاب الضالة التي تسمى بكلاب الشوارع.



وينفق نحو ألف دينار أردني (1410 دولارات) شهريا على إطعام الكلاب في أنحاء عمان وغيرها في إطار مبادرة يشعر أنها قريبة من قلبه.

وقال نادر عبد الرحيم المرشد لتلفزيون رويترز "هلا أنا كل يوم بطلع باجهز أكل لهاي الكلاب وبطلع بطعميها في كل أرجاء الوطن. هدفي الأول والوحيد في هذا الموضوع إنه أغير نظرة المجتمع لهاي الكلاب وتتعرف عليها وتعيش معنا بشكل سلمي، ما تكون منبوذة ومرمية ومريضة والناس تفكر إن هاي كلاب شوارع لازم نخلص منها".



وأضاف "لما تيجي تطعمي كلب أو قطة أو طير جائع بتحس بشعور ما له وصف، عملت اللي عليك، عملت لمجتمعك، عملت لدينك، عملت لكل شي بخصك، عملت كل شي حلو، أقل ما فيها قدمت لوطنك، قدمت لبلدك، قدمت لهاي المساكين إنهم ياكلوا".



ويتوجه المرشد لمحلات القصابين في عمان للحصول على الطعام اللازم للكلاب. كما أنه يقوم بتطعيم الكلاب في إطار مبادرته.



وبدأ محب الحيوانات مبادرته هذه قبل سبع سنوات، ومنذ ذلك الحين ينشر مقاطع مصورة على الإنترنت لزيادة وعي الناس بمحنة الكلاب التي تعيش في الشوارع بالأردن.



وقال المرشد "أنا هدا الحكي، هذه المقاطع أنا من زمان بسويها، من سبع سنوات، من قبل التيك توك، من قبل كتير شغلات. لكن من جديد حطيتها عشان أوعي الناس إنها هاي حيوانات أليفة، لطيفة مع البشر ولطيفة مع أولادك ومع بيتك، في كل مكان لطيفة، فأنا حابب أوصل للناس إنها تسوي زي كل واحد بقدر يعمل، زي يطلع يطعمهم لا يخليهم يحتاجوا ياكلوا بعض أو يستنوا بعض ليموتوا".



ويأمل المرشد في أن يتمكن ذات يوم من إقامة مأوى لحماية الكلاب الضالة في المملكة الأردنية.