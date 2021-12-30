أكد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أهمية مواصلة العمل لترسيخ السياسة الخارجية وتعزيز عناصر ومضامين الديبلوماسية الكويتية.



وشدد وزير الخارجية خلال اجتماعه في ديوان عام الوزارة مع نائب وزير الخارجية ومساعدي الوزير على أهمية مواصلة ترسيخ سياسة الكويت الخارجية وتعزيز عناصر ومضامين الديبلوماسية الكويتية التي أرسى أسسها المغفور له بإذن الله، سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، والتي استمرت بثبات وبعطاء إلى أن وصلت لتكون على ما هي عليه اليوم مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير العمل نحو الحفاظ على هذه الأسس وتكريس مبادئها.



وحث المساعدين على الدفع بوتيرة تعزيز علاقات التواصل والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة بما يقوم المصالح المشترك ويحقق الغايات النبيلة لحفظ الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية من لدن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وحماهما من كل مكروه.



وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية وكافة البعثات الديبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية والفنية في الخارج ومناقشة أطر تطوير عمل الوزارة وإداراتها بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة علاوة على استعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.