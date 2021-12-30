طالبت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بإدراج «علم إدارة الأزمات» ضمن خطط وبرامج الدراسات في المؤسسات التعليمية والبحثية الكويتية، جاء ذلك ضمن 9 توصيات تقدمت بها خلال محاضرة ألقتها أمين عام الجمعية جنان بهزاد بعنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من الكوارث الناجمة عن التغير المناخي» ضمن فعاليات ورشة العمل المشتركة التي نظمها كل من جمعية الهلال الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول «الشؤون الإنسانية الدولية والتأهب لحالات الطوارئ والتغير المناخي» خلال 20-21 ديسمبر.



ودعت بهزاد إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص بالانضمام الى الشبكة العالمية لجمعيات النفع العام للحد من الكوارث للتعرف على الأدوار المنوطة بهم، فضلا عن الإسراع بإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات والكوارث في الكويت، بالإضافة إلى تنفيذ الخطط الإعلامية الخاصة بإدارة الأزمات لتوعية المجتمع واستغلال الإعلام البيئي في توعية المجتمع بكل أطيافه. وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والاجتماعات الخاصة برفع كفاءة الكوادر الكويتية في مجال إدارة الأزمات.



وشددت على أهمية تدريب الكوادر الوطنية في مختلف الجهات على إدارة الأزمات، وتحديد الدور المطلوب من كل جهة وعمل تدريب مناسب بشكل مستمر، مما يسمح بمواجهة أي كوارث مستقبلية في الكويت.