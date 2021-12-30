أعلنت ثاني أكبر مجموعة إعلامية في النروج تعرضها لهجوم إلكتروني ببرنامج فدية سيؤدي إلى توقف نشر بعض صحفها المحلية المطبوعة في المستقبل المنظور.



وقالت "أميديا" إن القراصنة يطالبون بفدية لفك تشفير الخوادم المتضررة من الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الشركة.



من جانبه، قال مدير تكنولوجيا المعلومات في المجموعة بال نيدريغوتن إن استعادة الخوادم تتطلب "عملا مضنيا" سيستغرق "وقتا طويلا".



وأضاف في تصريح لإذاعة النروج العامة "إنه هجوم ببرنامج فدية كلاسيكي، اخترق القراصنة أجزاء من خوادمنا وشفروا بياناتنا وتركوا معلومات تواصل معهم".



وأوضح أن الشركة "لن تدخل في حوار" لدفع الفدية.



يمنع الهجوم "أميديا" من نشر النسخ المطبوعة لبعض صحفها المحلية، لكنه لن يؤثر على مواقعها على الإنترنت.



وأوضحت الشركة أنها ستكون قادرة على طباعة حوالي 20 من أصل 100 صحيفة الخميس بينما تواصل العمل على استعادة خوادمها المخترقة.



وتمتلك "أميديا" أيضا مطابع في روسيا، لكنها لم تلاحظ أي اضطراب في أعمالها هناك.