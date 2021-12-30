أعلن الممثل الاسترالي الشهير هيو جاكمان / 53 عاما/ إصابته بفيروس كورونا.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن جاكمان أعلن نبأ إصابته عبر نشر مقطع فيديو خاص به على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.



وقال في الفيديو" أردت أن تعرفوا الخبر مني. لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. أعاني من أعراض خفيفة. وبمجرد أن أتعافي... أتطلع للعودة للعمل".



وكان جاكمان قد بدأ عمله في مسرحية " ذا ميوزيك مان" على مسرح وينتر جاردن بجانب الممثلة سوتون فوستر في 20 كانون أول/ديسمبر الجاري.



وقد أعلنت فوستر / 46 عاما/ قبل عيد الميلاد إصابتها بفيروس كورونا، وعدم قدرتها على المشاركة في المسرحية في هذه الليلة.

