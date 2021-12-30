نعى الاتحاد العراقي لكرة القدم الدولي السابق ومدرب فريق المصافي، أحد أندية الدرجة الأولى، أحمد دحام الذي توفي اثر نوبة قلبية مفاجئة اثناء القائه محاضرة أمام لاعبي الفريق قبل انطلاق وحدة تدريبية.



وذكر الاتحاد العراقي عبر موقعه الرسمي "نعزي ونواسي الأوساط الرياضية لوفاة الدولي السابق ومدرب كرة القدم أحمد دحام".



وشارك دحام (56 عاما) مع منتحب بلاده في تصفيات كاس العالم 1990 و1994 وفي نهائيات كأس آسيا 1996 في الإمارات، قبل أن يعتزل اللعب ويتوجه الى عالم التدريب.



ومثّل دحام عدداً من الأندية العراقية في مسابقة الدوري أبرزها القوة الجوية والطلبة الجماهيريين فضلا عن الرشيد.



واشرف على تدريب فرق الكرخ والامانة ونفط ميسان المشاركة في المسابقة المحلية، فضلا عن مهمة خارجية واحدة كانت مع البقعة الاردني.