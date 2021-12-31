دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء وبالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع حملة واسعة على منطقتي بنيد القار وشرق للتفتيش على المخالفات والتعديات على شبكتي الكهرباء والماء.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري في تصريح لـ«الأنباء» إن الحملة كانت تحت إشراف عضو الضبطية م.حمد العبيدان، حيث تم تسجيل 4 محاضر ضبط مخالفة تتمثل بالتعدي على الشبكة كاستغلال تيار دون عداد أو قبل العداد.

وقال الشمري إن هذه الحملات يتم تنفيذها وفق استراتيجية تستهدف وضع حد سريع للتعديات لتحسين قدرة الشبكة قبل الصيف المقبل.

ولفت الى أن هذه الحملات ساهمت في تقليل الضغط على الشبكة، وخصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية مما ساعد على تحسين وضع الخدمة في تلك المناطق.



وأعلن أن حصيلة محاضر الضبط وإثبات حالة بلغت خلال ديسمبر الجاري 63، داعيا جميع العملاء الى التعاون، آملا من أصحاب العقارات التنبه للمخالفات في عقاراتهم والتي تنشأ عن المستأجرين والمستثمرين دون علمهم، ما يكبدهم غرامات ومخالفات ليسوا سببا فيها.