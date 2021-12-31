وجهة دبي شهدت ارتفاعاً بعد هبوط أسعار التذاكر لما يصل إلى 100%



باهي أحمد



كشف عدد من مديري مكاتب السياحة والسفر عن أن حجم الاقبال على السفر في عطلة رأس السنة متقلب وغير ثابت على الاطلاق خاصة في ظل ترقب وانتظار العديد من المواطنين والمقيمين لتطورات متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، والتي أدت إلى عودة الاغلاقات في بعض الدول الأوروبية وتحذيرات من انتشار الوباء بشكل كبير مما ينذر بإمكانية حدوث اغلاقات خلال العام الجديد.



وأوضحوا في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» أن مبيعات مكاتب السياحة والسفر شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالفترة الماضية إلا أن القطاع بشكل عام مازال في مرحلة تذبذب وعدم استقرار، وهو أمر طبيعي في ظل ظهور المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، مما يستدعي تغيير بعض الحجوزات وتعديلها من قبل المسافرين وإلغاء بعضها خاصة للدول التي أعلنت الاغلاق ومنها تايلند وبعض الدول الأوروبية.



وقالوا إن تركيا تصدرت الوجهات التي عليها طلب للسفر لقضاء عطلة رأس السنة كما أن لندن ودبي من أبرز الوجهات التي يفضلها المسافرون، لافتين إلى أن الفترة الحالية تشهد تخوف عدد كبير من المسافرين بعد فرض الحكومة إلزامية الحجر في المنزل على القادمين لمدة 10 أيام تقل إلى 72 ساعة في حالة قيامهم بفحص «PCR»، وفي السطور التالية تفاصيل آرائهم.



في البداية أكد عضو مجلس ادارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر ورئيس اللجنة الاعلامية لاتحاد مكاتب السياحة والسفر حسين السليطين أن تركيا ودبي ومصر تعد من أبرز الوجهات التي يفضلها المسافرون خلال عطلة أعياد رأس السنة الميلادية، موضحا أن واجهة دبي ارتفع الطلب عليها بشكل كبير بعد هبوط أسعار التذاكر على تلك الواجهة بنسبة تزيد على 100% حيث وصل سعر التذكرة خلال الفترة الماضية إلى ما يزيد على 200 دينار بينما يتراوح سعرها خلال الفترة الحالية ما بين 90 و100 دينار.



من جانبه، قال مدير ادارة المبيعات في سفريات الخرافي ناجي خضر، إن وجهات السفر المفضلة لهذا العام للمواطنين هي لندن، تركيا ودبي حيث تعتبر تلك الوجهات هي المفضلة لعدد كبير من المواطنين كما أن وجهة تايلند كان عليها طلب كبير خلال الفترة الماضية، إلا أن الطلب انخفض عليها بعد قيام الحكومة في بانكوك بفرص الاجراءات الصحية والمشددة والاغلاق في بعض المدن، موضحا أن مبيعات المكاتب شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



أما مدير مكتب الوسيط للسياحة والسفر سامي أبوالسعود فأكد أن الوجهات المطلوبة أكثر من قبل المواطنين هي الدول التي تسهل إجراءات الدخول لها ولا تعقدها خاصة بعد تطورات فيروس «أوميكرون» خاصة للمطعمين بجرعتين، حيث تطلب منهم بعض الوجهات تحليل (pcr) فقط.



وأضاف: لذلك أكثر الوجهات التي يتجه لها المواطنون هي تركيا والتي تسيطر على ما يقارب من 60% من اجمالي الوجهات المطلوبة للمواطنين خلال عطلة رأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية التي تفرض حجرا صحيا عند السفر إليها مثل بريطانيا والتي تراجع الإقبال عليها بالعطلة، كما ينتظر العديد من المواطنين دورهم لاستخراج تأشيرة سفر إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى، لكن التأخر يأتي بسبب الطلبات الكثيرة المقدمة الى سفارات بعض تلك الدول كبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.



وأشار أبوالسعود إلى أن هناك تخوفا من قبل المسافرين بعد فرض الحكومة الزامية الحجر في المنزل على القادمين لمدة 10 أيام تقل إلى 72 ساعة في حالة قيامهم بفحص «PCR».