الدوحة - فريد عبدالباقي



حسم السد لقب «بطل الشتاء» المعنوي، رغم تأجيل لقائه أمام الوكرة في ختام الجولة الـ 11 من الدوري القطري لكرة القدم والذي كان مقررا له مساء أمس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في صفوف نادي الوكرة.



ويتصدر فريق السد ترتيب بطولة الدوري برصيد 28 نقطة محققا الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، في الوقت الذي واصل الدحيل مطاردته لـ «بطل الشتاء» هذا الموسم بتحقيق فوز كاسح على مضيفه الأهلي بنتيجة 6-0، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي في افتتاح الجولة الـ 11.



سجل أهداف الدحيل، طلال عبدالقادر بالخطأ في مرماه، والكيني مايكل أولونغا، والكوري الجنوبي نام تاي هي والمعز علي، عبدالله عبدالسلام، وادميلسون جونيور في الدقائق (5 و6 و28 و44 و71 و80)، وبهذا الفوز عزز الدحيل وصافة الدوري برصيد 25 نقطة، وتوقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز العاشر.



فيما زاد الضغط على المدرب التونسي للسيلية سامي الطرابلسي بعد الخسارة القاسية أمام الغرافة 0-3، بتوقيع المهدي علي، وأحمد علاء، وغابريل بيريس في الدقائق (32 و34 و67)، ليرتفع رصيد الغرافة إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد السيلية عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير. وبات الطرابلسي مهددا بالإقالة وهو نفس مصير المدرب الفرنسي للريان لوران بلان الذي يتعرض لضغوطات كبيرة من جانب جماهير الفريق التي تطالب بضرورة إقالته من منصبه بالرغم أن الريان استعادة نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على الشمال 2-1، سجلهما هاشم علي والجزائري ياسين براهيمي في الدقيقتين (24 و41)، بينما أحرز معاذ يحيى السالمي هدف الشمال في الدقيقة 68، وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الريان إلى 12 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد الشمال عند 9 نقاط.



هذا، وانضم الثنائي بغداد بونجاح مهاجم السد، وياسين براهيمي صانع ألعاب الريان إلى معسكر منتخب الجزائر المقام حاليا في الدوحة، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين.