القاهرة - سامي عبدالفتاح



أدى منتخب مصر أول تدريباتـــه صبــاح امس الخميس في بداية استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وشارك في المران، الذي قاده كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي، 18 لاعبا من قائمة الـ 25 لاعبا المعلنة، حيث أدى عمرو السولية جلسات علاجية، فيما ينتظر أن ينضم تباعا اللاعبون الستة المحترفون في الخارج بعد انطلاق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل.



وكان منتخب مصر قد أجرى مسحة طبية قبل بداية التدريبات اليوم.



وكان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن أمس القائمة النهائية لبطولة أمم افريقيا، وضمت 25 لاعبا هم: محمد الشناوي، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف، محمد أبو جبل، محمود حمدي «الونش»، محمود علاء، أحمد أبوالفتوح، أحمد سيد «زيزو»، إمام عاشور، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، عمر كمال عبدالواحد، محمد عبدالمنعم، محمود جاد، محمد صبحي، مهند لاشين والمحترفين محمد صلاح «ليفربول»، محمد النني «أرسنال»، محمود حسن تريزيجيه «أستون فيلا» وعمر مرموش «فولفسبورج» ومصطفى محمد «جالطا سراي» وأحمد حجازي «اتحاد جدة».



واشتملت القائمة النهائية على عدة مفاجآت، فكان من أبرز المستبعدين محمد مجدي «أفشة» ومصطفى فتحي، والمهاجمين أحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي إلى جانب المهاجم أحمد رفعت وحسين فيصل اللذين كان لهما تواجدا مميزا في بطولة كأس العرب.



ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان. وسيبدأ الفراعنة مشوارهم في 11 يناير بمواجهة نيجيريا في الجولة الأولى.



إلى ذلك، أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة م.محسن صلاح، تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول، بعد أن تقدم عودة باعتذار عن الاستمرار مع غزل المحلة، مع سداد الشرط الجزائي في عقده، كما حرص مجلس إدارة النادي على إقامة حفل تكريم لتوجيه الشكر إلى عماد النحاس وجهازه المعاون.