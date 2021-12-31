الدوحة - فريد عبدالباقي



اعتذر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية عن المشاركة في منافسات النسخة الأولى لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية التي تنطلق في الدوحة غدا وحتى 3 يناير المقبل، بمشاركة 7 دول وهي قطر المستضيف، والسعودية، وسلطنة عمان، والأردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين.



ومن المقرر أن تسحب اليوم مراسم قرعة البطولة، والتي ستقام منافساتها بملاعب أكاديمية أسباير، وتأتي البطولة في إطار جهود اتحاد غرب آسيا في تطوير اللعبة على مستويي الكرة الطائرة للصالات والكرة الطائرة الشاطئية. ويتطلع اتحاد غرب آسيا للاستفادة من البطولة لتكون بداية لتطور اللعبة في منطقة غرب القارة، خصوصا في ظل التميز القطري في التنظيم والأمور الفنية.