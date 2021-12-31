نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلنا إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى الماكن المقدسة في سورية ابتداء من الأسبوع المقبل.



وقال علي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والزيارة، وفق وكالة «إرنا»، الرسمية إنه سيتم إيفاد الدفعة الأولى من «الزوار الإيرانيين إلى سورية الأسبوع المقبل بعد انقطاع دام عدة سنوات»، على حد قوله.



وتحدث عن عقد اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق لهيئة منظمة الحج والزيارة وتقرر تفعيل الدورة الجديدة لإيفاد الزوار الإيرانيين إلى سورية بعد إعلان الموافقة من الجانب السوري، وفق تعبيره.



وأعرب عن أمله في أن تقام الزيارات بمشاركة من الدول الأخرى، مع اتخاذ إجراءات مناسبة في هذا المجال، حسبما أوردته مواقع إخبارية إيرانية رسمية.



وسبق أن وافقت الحكومة السورية على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، وغيرها بدواعي زيارة «العتبات المقدسة»، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سورية.