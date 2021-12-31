أعلن مصرف سورية المركزي وبهدف إعطاء المرونة الكافية لمعالجة طلبات الفعاليات التي تتطلب طبيعة عملها سحوبات نقدية يومية تتجاوز السقوف المحددة، أنه أصبح وابتداء من تاريخ 03/01/2022 بإمكان هذه الفعاليات أن تقوم بتقديم طلباتها إلى المصرف الذي تتعامل معه مع بيان الحاجة الفعلية من السيولة النقدية اليومية، ومن ثم تقوم المصارف المعنية بدراسة هذه الطلبات في ضوء المبررات المقدمة والسيولة المتوافرة لديها، وترفع هذه الطلبات إلى المصرف المركزي ليصار إلى معالجتها أصولا.



وفي السياق، نقلت صحيفة الوطن عن مدير عام المصرف العقاري مدين علي اعلانه عن رفع سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية العائدة للمصرف العقاري لتصبح 200 ألف ليرة بدلا من 100 ألف ليرة في اليوم ابتداء من العام الجديد (2022) وأن هذا القرار تزامن مع تنفيذ زيادة الأجور والمعاشات الشهرية وتحقيق سرعة أكثر في تنفيذ عمليات السحب من قبل المواطنين.



وعن عدد الصرافات الآلية العاملة بين الصرافات العاملة والتي هي حاليا في الخدمة 260 صرافا تتوزع على كل المحافظات والمناطق منها 119 صرافا عاملا بدمشق وريفها وذلك على التوازي لنشر المصرف 217 نقطة منها 142 نقطة لدى مكاتب البريد ونحو 75 نقطة بيع تم نشرها لدى فروع المصرف العقاري لتأمين هذه الخدمة لدى الفروع.



وفي المصرف التجاري السوري كشف مدير الدفع الالكتروني وسيم العلي أنه تم رفع سقف السحوبات من الصرافات الآلية العائدة للمصرف التجاري لتصبح مليون ليرة أسبوعيا بدلا من 500 ألف ليرة وأنه يمكن سحب هذا السقف (مليون ليرة) في يوم واحد أو على مدى أيام الأسبوع على أن يكون سقف السحب للعملية الواحدة 100 ألف ليرة.