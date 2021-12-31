أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا بمناسبة الذكرى 54 لتأسيسه جاء فيه:



في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر عام 1967 تأسس الاتحاد العام لعمال الكويت، واليوم وبعد انقضاء 54 عاما من ذلك التاريخ، نلقي نظرة سريعة إلى الوراء فنجد تاريخا نقابيا عماليا مشرفا مليئا بالتضحيات الجسام والإنجاز الكثير، عامرا بالمواقف الوطنية والأعمال الكبيرة، غنيا بالمكاسب والنجاحات في العديد من ميادين العمل النقابي، وصادقا في الدفاع عن القضايا الوطنية لهذا البلد وللطبقة العاملة والشعب الكويتي.



إن الاتحاد العام لعمال الكويت يعد ركيزة أساسية للعمل النقابي ورائدا من رواد الحركة النقابية في هذه المنطقة من العالم، ومدافعا من بداياته عن الديموقراطية والحرية النقابية والحريات العامة، مكافحا في سبيل القضايا الوطنية والعربية، والتضامن مع العمال والشعوب التي تتعرض للانتهاكات والظلم، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق وكفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي.



اهتم اتحادنا العام اهتماما استثنائيا للثقافة العمالية والتدريب النقابي، وذلك انطلاق 54 عاما من العطاء والانجاز من قناعته بأن الحركة النقابية الحديثة تعتمد على القيادات والكوادر النقابية الواعية، فقد أنشأ لهذا الغرض معهد الثقافة العمالية الجناح الفكري للعمال عام 1972، أي بعد فترة قليلة من تأسيسه، لإيمانه بأن العمل الفكري الثقافي هو النصف المكمل للتجربة العملية، والاثنان معا يشكلان القاعدة الأساسية التي ترتكز عليهما القيادة النقابية الناجحة.



وعلى الصعيد الإعلامي، أولى الاتحاد منذ إنشائه اهتماما كبيرا بالإعلام النقابي، حيث أنشأ عام 1975 مجلة العامل التي كانت في مقدمة وسائل الإعلام النقابي المطبوع، وعمل الاتحاد على تطويرها لمواكبة التقدم والتطور الحاصل في هذا المجال على الصعيد الداخلي والعربي والدولي، ووصلت إلى مختلف الدول العربية، ولعبت دورا بارزا مميزا في مواجهة كل التحديات التي مرت بها بلادنا في مطلع تسعينيات القرن الماضي، واستطاعت إثبات وجودها بالاستمرار في الصدور طوال تلك الفترة، وكان لها دور وطني فاعل في إيصال كلمة وموقف الاتحاد العام لعمال الكويت والطبقة العاملة والشعب الكويتي بأسره إلى جميع أطراف الحركة النقابية العربية والعالمية، واستنهاض الرأي العام العمالي والنقابي العربي والعالمي ضد الاحتلال ومن أجل تحرير الكويت.



وكان لمؤسسي الحركة النقابية وقدامى النقابيين دور فعال على الدوام في جميع ميادين عمل الاتحاد العام لعمال الكويت والاحترام الكبير والتقدير الذي يكنه لهم الاتحاد للجهود الكبيرة التي قدموها من أجل الطبقة العاملة، فهم الكنز الذي لا ينضب من العطاء والخبرة والحكمة، فأوجد لهم كيانا خاصا بإنشاء لجنة المستشارين عام 1992 من أجل الاستفادة من الآراء والمقترحات والإرشادات السديدة، والحفاظ على هذا الإرث النقابي التاريخي في إطار نقابي منظم.



كما أولى الاتحاد العام لعمال الكويت اهتمامه لشؤون المرأة العاملة، انطلاقا من قناعته بالدور المهم الذي تلعبه المرأة في الحياة الاجتماعية وفي شتى المجالات والميادين الاجتماعية والاقتصادية، فهي نصف القوى العاملة، وقد أنشأ الاتحاد منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي لجنة المرأة العاملة في عام 1982، بهدف تشجيع المرأة في مختلف قطاعات العمل على الانخراط في صفوف التنظيم النقابي في الدولة، لكي تشارك بكل فاعلية في الأنشطة والفعاليات في النقابات، وتمارس دورها الوطني في قواعدها العمالية، من خلال الإطار النقابي من أجل أن تفرض وجودها بصورة كبيرة على هذه الساحة.



وكان للعمالة المهاجرة العاملة على أرض الكويت أهمية بالغة في عمل الاتحاد العام على مدى السنوات الطويلة الماضية لأنها تشكل عنصرا بالغ الأهمية من عناصر النهضة والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتشكل هاجسا يشغل بال حركتنا النقابية، فهي لاتزال مشتتة في الكثير من القطاعات المختلفة، ومن الصعوبة تنظيمها في أطر نقابية ثابتة، بالتالي تبقى حقوقها عرضة لشتى أنواع الانتهاكات والاستغلال وقد أنشأ الاتحاد العام منذ عام 1993 مكتبا خاصا لشؤون العمالة المهاجرة، يعمل بكل طاقة وجهد على معالجة قضايا ومشاكل هذه الفئة من الطبقة العاملة، متعاونا في هذا المجال مع الجهات والمنظمات والمؤسسات العربية والدولية التي تعنى بشئون العمل، ويشكل بذلك اتحادنا العام جزءا أساسيا من الحركة النقابية العالمية التي تعمل على معالجة شؤون الهجرة والعمالة المهاجرة، التي تحظى باهتمام مختلف المؤسسات والمنظمات العربية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان.



كما أن الاتحاد العام لعمال الكويت يفخر ويعتز بجهود عمالنا وعاملاتنا في كل الأزمات، وعلى رأسها أزمة وباء كوفيد-19، حين أثبتوا كفاءة وطنية وجدارة كبيرة وقدموا التضحيات وارخصوا الأرواح من أجل الكويت ويشيد أيضا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الاتحادات المهنية والنقابات العمالية خلال الفترة الماضية على جميع المجالات المحلية والعربية والدولية والتي ساهمت في حصول الكويت ممثلة في النقابيين الكويتيين على مناصب قيادية نقابية في دائرة صنع القرار في الاتحادات والمنظمات العربية والدولية وكذلك حققت العديد من الإنجازات والمكاسب الكبيرة لعمالها.



تلك هي لمحات من ميادين عمل اتحادنا العام لعمال الكويت التي ساهمت خلال أربعة وخمسين عاما من عمره، في اكتساب هذا المركز البارز بين صفوف الحركة النقابية العربية والدولية، واحترام القيادة السياسية للبلاد كممثل لفريق العمال بين أطراف الإنتاج الثلاثة وفي أوساط منظمات المجتمع المدني في الكويت.



إن الاتحاد العام يعاهدكم أن تكونوا شهود عيان على أن نجعل من الذكرى الرابعة والخمسين على تأسيسه علامة فارقة ومحطة نقف عندها لنستعرض تاريخنا العمالي النقابي، بما فيه من نجاحات وإنجازات، ونعمل على تقييم هذا التاريخ بحكمة وروية، مستفيدين مما حققناه لنكمل الطريق والمسير إلى الأمام ونتطلع إلى المستقبل المشرق، واضعين نصب أعيننا مصالح طبقتنا العاملة وحركتها النقابية، والحفاظ على وحدتها، ولن نقبل بأي شكل من أشكال العبث أو الإضرار بها أو الإخلال بمبادئها، والعمل على المحافظة على حقوق القواعد العمالية وتحقيق مصالحها ورص صفوفها، ومدافعين عن مصالح وطننا العزيز الكويت، ومؤكدين ولاءنا لقيادتنا السياسية الحكيمة، ومصممين على الاستمرار بالتعاون البناء مع الحركة النقابية العربية والعالمية، ومنظمتي العمل العربية والدولية وجميع المنظمات الدولية.



إن الاتحاد العام لعمال الكويت يسأل المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يعم الأمن والاستقرار والسلام أرجاء وطننا العربي والعالم.