أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان مؤسسة البترول الكويتية وجهت بضرورة تزويد منشآت الزور النفطية بأحدث الوسائل التكنولوجية الأمنية للحفاظ على المرافق النفطية الحيوية في جنوب البلاد.



وسيتم إدخال كاميرات ورادارات أمنية تعتبر الأحدث في العالم والمنطقة للمرة الأولى.



وتشمل خطة التأمين كاميرات مراقبة عالية المدى تعمل بالأشعة تحت الحمراء وتصل إلى مسافة 25 كيلو مترا لتأمين المنطقة البحرية والبرية بما فيها مصفاة الزور ومنشآت الغاز المسال ومجمع البتروكيماويات.



وأشارت الى ان «البترول» تمتلك خطة موحدة عالية المستوى لإدارة الأزمات، والتي تندرج تحتها خطط الاستجابة لمختلف حالات الطوارئ.