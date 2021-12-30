عينت البحرين أول سفير لها لدى دمشق، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وقالت "بنا" : صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (124) لسنة 2021 بتعيين رئيس للبعثة الدؤبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية.



وجاء في المرسوم، المادة الأولى: يعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الديبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض.



المادة الثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.