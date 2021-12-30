اسامة ابو السعود



دشن وزير الأوقاف عيسى الكندري تطبيق بوابة وزارة الأوقاف للهواتف الذكية بحضور وكيل الوزارة م. فريد عمادي ومدير إدارة الموارد البشرية ومدير نظم المعلومات بالانابة عبدالحميد المطيري .



وقال وزير الأوقاف عيسى الكندري عقب الاجتماع في تصريح صحافي، إن وزارة الأوقاف أطلقت تطبيق بوابة الأوقاف الذكية على متجر الأيفون والأندرويد لتضيف خطوة جادة وهادفه في طريق التحول الرقمي .

وأضاف الكندري ان فكرة تطبيق بوابة الأوقاف جعلت وزارة الأوقاف تسير نحو تحقيق التحول الرقمي بالخدمات التي تقدمها للموظفين، خاصة أن الخدمات التي يتضمنها تشمل التقييم السنوي وخدمات ذاتية للموظفين وأماكن المساجد الموزعة على محافظات الكويت الست بأسلوب سهل وميسر يتيح للجميع الاستفادة من هذا التطبيق توفيرا للجهد والوقت >

ودعا الكندري قيادات وزارة الأوقاف إلى مزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق التقدم والرقي في خدمات الوزارة وذلك انسجاما مع خطة استراتيجية وزارة الأوقاف التي دعت إلى الريادة.