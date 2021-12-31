على الرغم من الهدوء والسلام الذي يبدو عليه المجتمع في السويد، ذلك البلد الذي التزم الحياد حيال الكثير من القضايا العالمية وحقق استقرارا ملموسا في اقتصاده، هناك أحداث عنف وعمليات إطلاق نار تعكر صفو هذا الهدوء الذي تنعم به بلد السلام.

وفي هذا الصدد، قالت جوديث بيرجمان، المحللة السياسية ومن كبار باحثي معهد جيتستون الأميركي في تقرير نشره المعهد إن رئيسة وزراء السويد الجديدة، الاشتراكية الديموقراطية ماجدالينا أندرسون، التي شغلت سابقا منصب وزيرة المالية، تواجه مهمة هائلة، وهي التعامل مع عنف العصابات المتزايد باستمرار وعمليات إطلاق النار في المدن السويدية.

وقد فشل سلفها ستيفان لوفين بشكل ملحوظ حتى في احتواء الزيادة الهائلة في عمليات إطلاق النار خلال فترة ولايته التي دامت سبع سنوات. وانتخب البرلمان السويدي أندرسون بفارق ضئيل خلفا للوفين في نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن لوفين استقالته في أغسطس الماضي.

وقالت أندرسون: «السويد بلد رائع، لكننا نواجه عددا من المشاكل الخطيرة. أخطط لرفع كل حجر للخروج من الانعزال وصد جريمة العنف التي تعاني منها السويد».

وأعلنت رئيسة وزراء السويد الجديدة أنها مستعدة أخيرا لفرض عقوبات أكثر قوة لردع العصابات.

وأعلنت في أول بيان لها حول سياسة الحكومة أنه «سيتم فرض عقوبات أشد على الجرائم المتعلقة بالعصابات»، وقالت: «لا ينبغي أن يكون من الممكن تهديد الشهود ليلتزموا الصمت، وبدلا من ذلك، ينبغي أن يتلقوا الدعم الذي يحتاجون اليه لأداء واجبهم بأمان. سيكون من الأسهل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة.. وينبغي معاقبة أي شخص يرتكب جرائم متعددة بشدة أكبر. وسيتم إلغاء الأحكام المخففة على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما والذين يرتكبون جرائم خطيرة. وينبغي أن تعكس العقوبات بشكل أفضل خطورة الجرائم، حتى عندما يكون الجناة صغارا».

وتواجه السويد أكثر بكثير من «مشكلة خطيرة»، فمنذ سنوات، حطمت السويد أرقاما قياسية جنائية جديدة، بينما ترفض التحدث بصراحة عن الصلة بين الهجرة وعنف العصابات.

وتقول بيرجمان إنه قد ينتج هذا التحفظ عن مزيج من الصواب السياسي وخوف السويد من فشل طموحها المعلن بأن تكون «القوة العظمى الإنسانية» في العالم. وفي عام 2019، وصف زعيم حزب المعارضين المعارض، أولف كريسترسون، الوضع بأنه «مبالغ فيه بالنسبة لبلد ليس في حالة حرب».

ولسنوات عديدة، اعتبرت أي مناقشة عامة للربط بين الهجرة وارتفاع مستويات الجريمة وعنف العصابات من المحرمات. وانتهى نشر الإحصاءات المتعلقة بهذا الموضوع نهاية مفاجئة بعد أن نشرها المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة مرتين أحداهما في 1996 والأخرى في 2005. وفي عام 2017 رفض وزير العدل آنذاك مورجان يوهانسون نشر إحصاءات حول الخلفية العرقية للمجرمين في السويد. وقال إنها غير ذات صلة.

وأيدت أغلبية أعضاء البرلمان رأيه. وتم ببساطة تجاهل البحوث التي أجريت بشكل خاص بشأن هذا الموضوع.

ومع ذلك، ومع تزايد حوادث إطلاق النار التي أصبحت حوادث يومية شوهت وقتلت عددا من المارة الأبرياء على نحو متزايد، تحول بصورة تدريجية ما لا يمكن ذكره إلى موضوع للمناقشة.

والسويد لديها أكبر عدد من حوادث إطلاق النار المميتة لكل مليون نسمة في أوروبا وفقا لدراسة مقارنة لإطلاق النار في أوروبا صدرت في مايو 2021 من قبل المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة، هو وكالة حكومية سويدية منظمة تابعة لوزارة العدل، وتعمل كمركز للبحث والتطوير داخل النظام القضائي.

وعلاوة على ذلك، فإن السويد هي البلد الوحيد في أوروبا الذي ازدادت فيه حوادث إطلاق النار المميتة منذ عام 2005 وفي عام 2020، قتل 47 شخصا وجرح 117 آخرون في 366 حادث إطلاق نار. وفي عام 2021، قتل 42 شخصا ووقعت 290 حادثة إطلاق نار، وفقا للمجلس.

وأضاف: إن مستوى جرائم القتل بالأسلحة النارية في السويد مرتفع للغاية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، حيث يبلغ نحو 4 وفيات لكل مليون نسمة سنويا. ويبلغ المتوسط في أوروبا حوالي 1.6 حالة وفاة لكل مليون نسمة.