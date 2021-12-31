أسامة ابو السعود

استقبل وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي في مكتبه أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، كما استقبل رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية، ومدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حيث تقدموا إليه بالتهاني على الثقة السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وتعيينه وزيراً للعدل ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة متمنين له التوفيق في خدمة العدالة والنجاح في المهمة الملقاة على عاتقه.