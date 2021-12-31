توفي صباح اليوم الجمعة، وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور عن عمر يناهز الـ77 عاما.



وحسب ما نشره موقع مصراوي فإن وفاة عصفور جاءت على إثر وعكة صحية تعرض لها، منذ عدة أيام، تم نقله بعدها إلى الرعاية المركزة في أحد مشافي القاهرة.

عصفور المولود في العام 1944م، حاصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بالكلية نفسها، ثم درجة الدكتوراه منها بمرتبة الشرف الأولى عام 1973.



وتولى عصفور عددا من المناصب القيادية منها تعيينه أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة منذ يناير 1999 وحتى مارس 2007، وعقب ثورة يناير في العام 2011 اختير عصفور وزيرًا للثقافة بعد سلفه فاروق حسني، لكنه استقال بعدها لأسباب قال وقتها إنها صحية، وعاد مرة أخرى وزيرا للثقافة أيضا في الفترة ما بين يونيو/ حزيران من العام 2014 وحتى فبراير 2015.