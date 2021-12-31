وجه النائب سعدون حماد سؤالا إلى وزير الأشغال العامة نص على ما يلي:



بعد انتهاء المدة التعاقدية لإنجاز مشروع خيطان الجنوبي القطعتين (1، 2) وذلك بتاريخ 10/10/2021، حيث بلغت نسبة الإنجاز حسب تصريح مهندس المشروع 98% من المشروع الذي يضم عدد 1448 قسيمة سكنية وزعت عن طريق القرعة على المواطنين منذ ما يقارب 5 سنوات.



لذا يرجى إفادتي وتزويد بالآتي:



1 ـ لماذا لم تشكل لجنة تسلم ابتدائي للمشروع حتى الآن؟



2 ـ ما التاريخ المتوقع لصدور قرار تشكيل لجنة لتسلم المشروع؟



3 ـ كم الفترة الزمنية القصوى التي قد تستغرقها اللجنة منذ صدور قرار تشكيلها حتى انتهاء أعمالها وتسلم المشروع؟



4 ـ هل توجد عراقيل تحول دون تشكيل لجنة تسلم المشروع؟ وكم بلغت نسبة إنجاز مشروع خيطان الجنوبي حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟