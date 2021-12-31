نفت وزارة التربية اليوم الجمعة صدور أي قرار يتعلق بعودة نظام الدراسة عن بعد (أونلاين) خلال الفصل الدراسي الثاني المقبل، مؤكدة أن ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أي قرار يتخذ في هذا الأمر سيكون بالتنسيق مع السلطات الصحية وبموافقة اللجنة المشتركة بين وزارة التربية ووزارة الصحة.



وقالت إن نظام المجموعتين القائم بالوقت الحالي هو المعتمد ولا تغيير عليه حتى الآن، مبينة حرصها على سلامة الطلاب والطالبات مع ضمان مستوى تعليمي متميز يحقق الأهداف المرجوة.