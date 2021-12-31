وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نص على ما يلي:



في 23 ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي العراقي عن أنه «تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات الكويت البالغة (44) مليون دولار أميركي»، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (687) للعام 1991، بمجموع (52.4) مليار دولار أميركي للكويت، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1 ـ هل سددت الجمهورية العراقية كامل مبلغ التعويضات للكويت؟



2 ـ كشف تفصيلي بدفعات التعويضات المسددة من قبل الجمهورية العراقية لصالح الكويت.



3 ـ هل تم التنازل عن أي جزء من هذه التعويضات؟



4 ـ أوجه الاستفادة من التعويضات العراقية وتفاصيل أوجه صرفها.



5 ـ هل منحت العراق قروضا مالية خلال الـ20 سنة الأخيرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم تبلغ؟ وما شروط اتفاقيات هذه القروض؟