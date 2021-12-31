عواصم - وكالات: اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن، تتحمل أيضا "مسؤولية" قرار الإدارة السابقة لسلفه دونالد ترامب، اغتيال اللواء قاسم سليماني، وذلك في بيان أصدرته مع بدء أسبوع من مراسم إحياء الذكرى الثانية لمقتل أبرز قادتها العسكريين.



وقالت الخارجية الإيرانية إن "العمل الإجرامي للولايات المتحدة المتمثل باغتيال سليماني هو مصداق لـ(الهجوم الإرهابي) الذي خططت له ونفذته الإدارة الأميركية آنذاك بشكل منظم، ويتحمّل البيت الأبيض حالياً مسؤولية ذلك".



وتابعت "وفقاً للمعايير الدولية والقانونية، تتحمل الإدارة الأميركية (مسؤولية دولية حاسمة) عن هذه الجريمة"، موضحة أن ذلك يشمل "جميع المنفذين ومصدري الأوامر والمباشِرين والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية".



وتنطلق في إيران اعتبارا من بعض ظهر الجمعة، سلسلة نشاطات لإحياء ذكرى مقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مع ثمانية من مرافقيهما، بضربة أميركية لدى مغادرة موكبهم مطار بغداد.



وستقام حتى السابع من يناير، نشاطات من أبرزها احتفال مركزي الإثنين، وعرض لـ"قدرات إيران الصاروخية" الجمعة المقبل.